Подмосковный сайт для записи в кружки и секции вышел на второй этап всероссийского конкурса IT-проектов

Читайте нас в:

В министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что принять участие в голосовании за электронные сервисы могут все желающие. Для этого необходимо перейти по ссылке.

На портале «Дома культуры Подмосковья» можно найти информацию обо всех кружках и секциях региона. Жители Московской области также могут узнать о выставках, концертах, спектаклях и других развлечениях. Чтобы найти конкретное мероприятие, можно настроить параметры поиска.

За время существования проекта на портале зарегистрировались более 400 тысяч человек.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».