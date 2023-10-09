Подмосковный сайт для записи в кружки и секции вышел на второй этап всероссийского конкурса IT-проектов
Единый портал записи в кружки и секции Подмосковья может стать лучшим электронным сервисом страны. Сайт прошел во второй этап всероссийского конкурса проектов «ПРОФ-IT».
В министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что принять участие в голосовании за электронные сервисы могут все желающие. Для этого необходимо перейти по ссылке.
На портале «Дома культуры Подмосковья» можно найти информацию обо всех кружках и секциях региона. Жители Московской области также могут узнать о выставках, концертах, спектаклях и других развлечениях. Чтобы найти конкретное мероприятие, можно настроить параметры поиска.
За время существования проекта на портале зарегистрировались более 400 тысяч человек.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».