Подмосковный самбист Степан Солдатенков стал победителем игр БРИКС

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финальной схватке подмосковный самбист победил спортсмена из Узбекистана в весовой категории свыше 98 килограммов Нурбека Тураева со счетом 4:1.

В ведомстве добавили, что Солдатенков представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также «СШОР по единоборствам» Московской области.

Соревнования по самбо проходили 13 и 14 июня во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. В турнире принимали участие 150 сильнейших атлетов из 18 стран мира.

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