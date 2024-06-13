Подмосковный Росреестр проверил 1000 земельных участков благодаря беспилотникам

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала для детей участников СВО квест на правовую тематику. Мероприятие прошло в лагере «Литвиново», где отдыхают ребята.

Квест по правам человека прошли 200 детей. Им нужно было набрать как можно больше баллов, решая головоломки и другие задачи. Задания продумали таким образом, чтобы в процессе их выполнения ребята узнали и запомнили полезную информацию о правозащитной деятельности и научились работать в команде.

Участники молодежного совета при омбудсмене помогли провести мероприятие. Церемонию награждения провела председатель организации Светлана Погосян.

Из 20 команд больше всех баллов набрали «Права и свободы», «Знатоки», «Имеем право», «Полдник» и «Легенды».

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