Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам ареста недвижимости 18 октября
Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам снятия и наложения ареста на недвижимость 18 октября. Жители смогут задать вопрос с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41.
Как рассказала начальник отдела государственной регистрации недвижимости Инна Данилова, процесс направления актов о наложении и снятии запретов сейчас ведется при помощи цифровой системы. Это упрощает процедуру и делает ее быстрее.
«В том числе альтернативным способом является почтовое отправление, конечно, Управлением предпринимаются все необходимые меры, направленные на своевременное рассмотрение таких актов в установленные действующим законодательством сроки», - сказала она.
Проверить информацию о зарегистрированных правах на недвижимость и ее корректность жители могут на сайте Росреестра.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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