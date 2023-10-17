Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам ареста недвижимости 18 октября

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Как рассказала начальник отдела государственной регистрации недвижимости Инна Данилова, процесс направления актов о наложении и снятии запретов сейчас ведется при помощи цифровой системы. Это упрощает процедуру и делает ее быстрее.

«В том числе альтернативным способом является почтовое отправление, конечно, Управлением предпринимаются все необходимые меры, направленные на своевременное рассмотрение таких актов в установленные действующим законодательством сроки», - сказала она.

Проверить информацию о зарегистрированных правах на недвижимость и ее корректность жители могут на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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