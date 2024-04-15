Подмосковный Росреестр проконсультирует жителей по земельным законам 17 апреля

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, все желающие смогут узнать о размере штрафов, которые грозят нарушителям земельного законодательства, как устранить нарушения, чтобы избежать санкций, и задать другие интересующие вопросы.

В ведомстве добавили, что за первый квартал 2024 года в Подмосковье государственные инспекторы провели более тысячи мероприятий по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства.

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