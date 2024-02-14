14 февраля 2024, 22:17

Подмосковный регоператор «Хартия» получил 6 новых автомобилей

РОМО ООО "Хартия"
Читайте нас в: Google Новости

Региональный оператор «Хартия», ответственный за обращение с ТКО на территории Ногинского кластера Московской области, пополнил автопарк шестью новыми автомобилями. Техника оснащена современным механизмом для сбора и транспортировки отходов.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, кузов машин имеет заднюю загрузку. Прессующий механизм позволяет уплотнять собранные отходы в соотношении 6:1, делая мусоровозы более вместительными.

Благодаря универсальному захвату для любых типов контейнеров загрузка может осуществляться с любой высоты, что особенно удобно на неровных площадках. Кроме того, эта специальная техника отличается низким уровнем шума, что значительно повышает комфорт жителей региона.

Регулярное обновление автопарка регионального оператора спецтранспортом является неотъемлемым условием для бесперебойного функционирования системы обращения с ТКО. Весь транспорт «Хартии» соответствует экологическим стандартам Евро-5 и оборудован системой слежения ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор
14 февраля 2024, 22:28
«Гонка Александра Легкова» пройдет в Подмосковье 23 и 24 февраля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Около двух тысяч любителей лыжного спорта примут участие в «Гонке Александра Легкова». Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа.

На юбилейной «Гонке Легкова» ожидается присутствие известных спортсменов, включая чемпионов и призеров олимпийских игр, таких как Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и других.

В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых и несколько стартов для детей. Во второй день для участников проведут лыжные мастер-классы.

Гости смогут с пользой провести время всей семьей, пообщаться с известными спортсменами и получить от них автографы. Кроме того, партнеры мероприятия подготовили различные розыгрыши. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
14 февраля 2024, 20:22
Первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер заработал в Институте ядерной медицины в Химках
Пресс-служба «Института ядерной медицины»
Читайте нас в: Google Новости
Первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 начал работу в Институте ядерной медицины в Химках. Эта система сочетает в себе чувствительность цифрового детектора с самыми инновационными технологиями реконструкции. Она позволяет снизить время облучения и получить более точные результаты.

Новый сканер обладает одним из самых высоких уровней пространственного разрешения - до 1,85 миллиметра. С его помощью специалисты могут даже на ранних стадиях выявлять злокачественные опухоли, включая рак молочной железы, легких и мозга.

Кроме того, аппарат повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 93%. Это в несколько раз выше, чем при использовании других методов. Еще одно достоинство - сокращение времени облучения, что повышает безопасность процедуры и уменьшает долю излучения на 82%.

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что специалисты в ближайшее время начнут работать на совершенно новом аппарате, аналогов которому не существует в России.

«Это позволит спасти множество жизней», - добавила она.

Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что теперь каждый пациент получил возможность пройти диагностику и получить результаты в сжатые сроки. Сделать это можно по программам обязательного медицинского страхования.

«Это крайне важно для своевременного и качественного лечения», - подчеркнул глава округа.

Институт ядерной медицины в Химках - крупнейший центр ядерной медицины в России. Всего на создание центра потратили порядка восьми миллиардов рублей. Его площадь составляет 23 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Медицина
14 февраля 2024, 20:01
Управдомы Подмосковья примут участие в региональном штабе по модернизации теплоснабжения
Министерство энергетики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства муниципалитетов региона ежедневно проходит в правительстве Подмосковья с начала января. В нем принимают участие управдомы Подмосковья, члены правительства, администрации городских округов и различные эксперты.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил большое значение модернизации теплоснабжения и важность вовлечения местных жителей. Он подчеркнул, что управдомы лучше всех знакомы с проблемами, зафиксированными в городском округе.

«Уверен, что теперь ни один вопрос по теплу и горячей воде не останется незамеченным, а утвержденные мероприятия коснутся каждого без исключения проблемного объекта теплоснабжения», - указал Хромушин.

Председатель ассоциации советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко отметила также отметила важность обсуждения вопросов теплоснабжения на региональном уровне.

«Для нас, жителей Подмосковья, важен тот факт, что Правительство региона работает на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формирует собственную Госпрограмму в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в группе риска», - добавила Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление
14 февраля 2024, 19:41
Более 5 тысяч родителей из Подмосковья получили выплаты на новорожденных с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Более пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей с начала года. Они производятся в рамках национального проекта России «Демография» и положены на каждого ребенка.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что мамы могут сделать выбор между набором «Я родился в Подмосковье» и деньгами.

«В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено 1,2 миллиарда рублей», - указала Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья добавили, что наборы выдаются мамам прямо в роддоме, а выплаты начисляются в течение 10 дней. При этом женщинам не нужно заполнять документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России. С начала прошлого года в Подмосковье действует уникальный проект «Наша женская консультация», в рамках которого женщины могут получить консультации и ответы на волнующие вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Женщины

Новости по теме