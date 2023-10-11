Подмосковный птицеводческий комплекс будет экспортировать продукцию в Китай
Птицеводческий комплекс «Ромашино» из Подмосковья будет экспортировать продукцию в Китай. Такую возможность обсудили на международной сельскохозяйственной выставке VIV Nanjing 2023.
«Расширение рынков сбыта подмосковной продукции на международном уровне - это новый шаг к увеличению объемов экспорта в страны Азии, где есть все возможности для реализации товаров региона», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Сейчас предприятие готовится к заключению контрактов на поставку. Компания производит около 300 тысяч голов родительских поголовий и около 500 тысяч голов финальных гибридов.
Отмечается, что свою продукцию «Ромашино» уже поставляет в Казахстан и Беларусь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».
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