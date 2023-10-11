Подмосковный птицеводческий комплекс будет экспортировать продукцию в Китай

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«Расширение рынков сбыта подмосковной продукции на международном уровне - это новый шаг к увеличению объемов экспорта в страны Азии, где есть все возможности для реализации товаров региона», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Сейчас предприятие готовится к заключению контрактов на поставку. Компания производит около 300 тысяч голов родительских поголовий и около 500 тысяч голов финальных гибридов.

Отмечается, что свою продукцию «Ромашино» уже поставляет в Казахстан и Беларусь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».

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