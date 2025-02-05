Подмосковный производитель представил новую линейку готовых овощных смесей
Предприятие «Мираторг» в Домодедове запускает новую линейку замороженных овощных смесей «Вкусы мира». Благодаря шоковой заморозке продукты сохраняют до 90% полезных веществ, свежесть и вкус.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, компания представила новинку на выставке «Продэкспо 2025» в Москве. В линейке - пять блюд, вдохновленных кухнями разных стран. Так, карри с баклажанами и рисом отсылает к Индии, жареный рис с курицей ассоциируется с Таиландом, лапша с овощами - с Китаем, а паста фетучини с томатами и специями - с Италией.
Продегустировать продукцию, а также ознакомиться с технологиями производства можно на стенде компании № 22С38 на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки « Продэкспо 2025 ». Она продлится до 7 февраля.