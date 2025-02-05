05 февраля 2025, 23:22

Подмосковный производитель представил новую линейку готовых овощных смесей

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Предприятие «Мираторг» в Домодедове запускает новую линейку замороженных овощных смесей «Вкусы мира». Благодаря шоковой заморозке продукты сохраняют до 90% полезных веществ, свежесть и вкус.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, компания представила новинку на выставке «Продэкспо 2025» в Москве. В линейке - пять блюд, вдохновленных кухнями разных стран. Так, карри с баклажанами и рисом отсылает к Индии, жареный рис с курицей ассоциируется с Таиландом, лапша с овощами - с Китаем, а паста фетучини с томатами и специями - с Италией.

Продегустировать продукцию, а также ознакомиться с технологиями производства можно на стенде компании № 22С38 на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки « Продэкспо 2025 ». Она продлится до 7 февраля.

Сельское хозяйство
05 февраля 2025, 23:39
Подмосковных производителей в агросфере пригласили на деловую миссию в Монголию
Unsplash
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Подмосковных производителей, задействованных в сфере АПК, приглашают на деловую миссию в Монголию. Она пройдет 22–23 мая, а организатором выступит Российский экспортный центр.

Как сообщили в Минсельхозе Подмосковья, участие могут принять компании, работающие в сфере пищевой промышленности и АПК, и заинтересованные в выходе на монгольский рынок. Отмечается, что миссия - это возможность провести переговоры с локальным бизнесом и заключить контракты.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте до 23 марта. Экспортеры могут рассчитывать на господдержку: РЭЦ полностью покрывает расходы на аренду и оформление выставочных площадей, рекламу и организацию мероприятий. Также участникам компенсируют часть затрат на застройку стендов и доставку продукции - 50% для крупных компаний и 80% для малого и среднего бизнеса.

Сельское хозяйство Монголия
05 февраля 2025, 22:30
Ветеринарная лаборатория в Серпухове отметила 88-летие
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Серпуховская ветеринарная лаборатория, начавшая свою историю в 1937 году, является одной из старейших в регионе. Ее создание было вызвано необходимостью диагностики особо опасных заболеваний крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

За 88 лет работы сотрудники лаборатории сохраняют традиции, заложенные их предшественниками, и продолжают обеспечивать эпизоотическую безопасность.

С 2017 года лаборатория входит в состав Терветуправления № 5 и находится под управлением Московской области. Сегодня в учреждении трудятся 11 высококвалифицированных специалистов, которые проводят исследования биоматериалов животных, включая домашних питомцев, птиц и даже рептилий. Также здесь анализируют пищевую продукцию - молоко, мясо, яйца, рыбу и корма для животных на токсичность, микробиологию и физико-химические свойства.

Серпуховская ветеринарная лаборатория выполняет более 15 видов исследований. Только за прошлый год специалисты провели около 100 тысяч анализов. Среди клиентов учреждения - крупные сельхозпредприятия городских округов Серпухов и Чехов, такие как АО «Дашковка», животноводческие хозяйства, производители кормов, а также владельцы домашних животных.

Лаборатория доступна не только для диагностики заболеваний, но и для проведения плановых обследований, особенно для возрастных питомцев или животных с хроническими заболеваниями.

В Московской области действует всего 12 подобных лабораторий, и одна из них находится в Серпухове. Это важно для обеспечения качества продукции, здоровья животных и людей в регионе.

Исследования Серпухов Животные
05 февраля 2025, 22:24
Филиал Национального центра эпидемиологии и микробиологии построят в Серпухове
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В городском округе Серпухов, в поселке Оболенск, построят «Национальный научно-производственный центр эпидемиологии и микробиологии». Для строительства нового филиала центра выделен земельный участок площадью более 634 тысяч квадратных метров.

Проект реализуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На встрече с заместителем директора научного центра Павлом Вандышевым обсуждались ключевые этапы реализации проекта, а также планы по его дальнейшему развитию.

Научно-исследовательский центр имени Гамалеи является одним из старейших учреждений России в своей области. Его ученые занимаются изучением фундаментальных проблем эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, а также инфекционной иммунологии. Центр известен своими передовыми научными разработками, которые находят применение как в России, так и за рубежом.

«Отрадно, что наукоград Серпухов становится площадкой для привлечения лучших медицинских учреждений страны, работающих в сфере научных исследований. Министерство здравоохранения Российской Федерации уже дало положительное заключение на строительство объекта на территории нашего округа», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи будет плодотворным и принесет значительный вклад в развитие российской науки.

Строительство Серпухов Медицина
05 февраля 2025, 22:11
Клуб «Активное долголетие» в поселке Оболенск получил новое помещение
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В поселке Оболенск состоялось официальное открытие клуба «Активное долголетие» в новом, просторном помещении. Инициатива по расширению площадей для занятий возникла год назад, когда местные жители обратились с просьбой решить проблему нехватки места в Доме культуры, где ранее располагался клуб.

Совместными усилиями главы городского округа Серпухов и депутата Госдумы Александра Когана было принято решение о переносе клуба на территорию Оболенской школы. В здании провели косметический ремонт, перепланировку, организовали отдельный вход, отремонтировали кровлю и наладили систему отопления.

Теперь у участников программы есть возможность заниматься в комфортных условиях. К традиционным активностям, таким как шахматы, настольные игры, скандинавская ходьба и йога, добавились новые направления - бассейн, компьютерный класс, рисование и изучение иностранных языков.

«Приятно видеть, что проект „Активное долголетие“ пользуется таким большим спросом у наших жителей. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку для его дальнейшего развития», - отметил глава Серпухова.

Проект «Активное долголетие», реализуемый в Подмосковье с 2019 года, продолжает набирать популярность среди старшего поколения. В Серпухове численность участников уже превысила 11 тысяч человек, а только в 2024 году поступило более 3,7 тысячи новых заявок. Все занятия проходят бесплатно.

Серпухов Активное долголетие

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