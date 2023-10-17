Подмосковный производитель лифтов стал участником международной выставки

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, завод представил уменьшенную копию 90-метровой башни, которая позволяет предприятию тестировать лифты на скорости восемь метров в секунду. На ней могут одновременно испытывать девять кабин.

Серпуховский лифтостроительный завод стал одним из проектов импортозамещения. На нем выпускают кабины повышенного комфорта европейского качества, а также проектируют новые модели. К 2025 году завод выйдет на мощность 12 тысяч изделий в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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