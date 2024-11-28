28 ноября 2024, 16:46

Подмосковный производитель лапши представил товар на международной выставке

Министерство сельского хозяйства и продовольсвтия Московской области
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Подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» представила продукцию на международной выставке «FOOD&KITCHEN KENYA 2024». Мероприятие прошло 20–22 ноября в Найроби и собрало более четырех тысяч участников из 26 стран. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» презентовала семь видов продукции брендов «Роллтон» и BIGBON, включая лапшу быстрого приготовления, макароны с оливковым маслом и яичную лапшу. Посетители из 11 стран смогли продегустировать товары, поучаствовать в розыгрышах и задать вопросы.

Также представители «Маревен Фуд Сэнтрал» обсудили сотрудничество с потенциальными партнерами для выхода на рынок Кении. Отмечается, что предприятие ежегодно производит около 1,5 миллиарда единиц продукции, поставляемой в 85 регионов России и за рубеж.

Сельское хозяйство
28 ноября 2024, 17:24
Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года
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Депутаты проверили строительство спортивного комплекса на улице Дзержинского в поселке Свердловский в рамках Народной программы. Работу подрядчика проконтролировали председатель Совета Татьяна Голод и депутат Альбина Штатнова.

Депутаты проверили качество резинового покрытия. Партийцы уверенны, что объект станет привлекательным для профессиональных атлетов и любителей спорта. Жители с нетерпением ждут момента, когда откроется новый стадион.

«Для юных жителей и их родителей, а также для подростков, молодежи и людей старшего поколения это будет отличная возможность для поддержания физической формы и укрепления здоровья», - сказала Татьяна Голод.

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Работа Лосино-Петровский
28 ноября 2024, 17:23
Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины
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Мастер-класс по тактической медицине провели для участников «Движения первых» в школе № 2 имени Дагаева в Лосино-Петровском. Навыки разъяснил опытный инструктор с Позывным Махно.

Тактическая медицина предназначена для оказания первой помощи в условиях повышенной опасности. Знания помогут школьникам в критической ситуации.

Позывной Махно рассказал о ключевых принципах. Участники узнали о важности правильного и быстрого реагирования.

Школьникам показали, как наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и минимизировать риски осложнений. Они попрактиковались на товарищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Лосино-Петровский
28 ноября 2024, 17:16
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
Фото: личная страничка Ангелины Семёновой в «VK»
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Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.​

Сразу двух наград удостоилась представительница Подмосковья Ангелина Семенова. В финальном заезде на 500 метров она показала лучшее время, более чем на секунду опередив ближайших спортсменок. Также Ангелина Семенова финишировала второй на дистанции тысяча метров. ​Среди юниоров Максим Калачев занял первое место в дисциплине «марафон». Кроме того, в заезде на две тысячи метров ему удалось замкнуть тройку призеров. ​Еще два спортсмена из Московской области – Александр Ланг и Анатолий Кулагин – поднялись на третью ступень пьедестала по итогам стартов на 500 и тысячу метров соответственно.

​Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в Краснодаре с 23 по 28 ноября.

Спортсмены
28 ноября 2024, 17:05
Резиденция Деда Мороза откроется в Балашихе в первый день зимы
Пресс-служба администрации Балашихи
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Резиденция Деда Мороза в парке «Пехорка» в Балашихе откроется 1 декабря в 12:00. В этот день посетители смогут встретиться с главным зимним волшебником и принять участие в различных мастер-классах, а также насладиться множеством праздничных мероприятий.

На открытии резиденции запланированы творческие мастер-классы по созданию новогодних игрушек из синильной проволоки, работа теплого очага с чаем и открытие почты Деда Мороза. Гостям также предложат игровую программу со сказочными персонажами под названием «Скоро новый год», а любителей хендмейда ждет новогодняя ярмарка.

Резиденция будет работать до 8 января, а письма Деду Морозу можно отправить до 25 января. Каждую пятницу с 16:00 до 18:00 и каждую субботу с 11:00 до 13:00 будут организованы дополнительные встречи с волшебником.

Следите за афишей парков округа в телеграм-канале, чтобы не пропустить все события и программы. Праздничные мероприятия обещают стать ярким событием зимнего сезона в Балашихе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Парки

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