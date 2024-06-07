Подмосковный производитель «Черноголовка» представил новую продукцию на ПМЭФ
Подмосковная компания «Черноголовка» теперь изготавливает снеки. Новую продукцию производитель представил на ПМЭФ.
«Присутствие на ПМЭФ для нас - это возможность показать свои новые продукты, а у нас есть новинки в напитках, новые дизайны, вкусы и упаковки. И надеюсь, что любители их оценят», - отметила генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.
Компания начала производить чипсы в двух новых форматах. Первый - Cheesl’s с сыром внутри. Пилотные партии выпустили еще в феврале. Второй формат - картофельные чипсы в бренде FRY’S.
Производитель также начал выпускать шоколад и мюсли. На ПМЭФ компания представила батончики «Любятово», мюсли Matti, а также готовые завтраки «Хрутка».
«Мы исследуем потребителя, и делаем максимально непобедимые предложения. У потребителя снековых ситуаций потреблений гораздо больше чем раньше, они становятся едой. Мир снеков вообще необыкновенный, нет четких границ», - заключила Сахнина.
Помимо этого, «Черноголовка» поставляет в школы воду, зерновые батончики и печенье. Компания намерена работать в данном направлении и дальше.
Ранее стало известно, что «Черноголовка» увеличит выпуск напитков в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Черноголовка» и Сбер.
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