Подмосковный производитель «Черноголовка» представил новую продукцию на ПМЭФ

«Присутствие на ПМЭФ для нас - это возможность показать свои новые продукты, а у нас есть новинки в напитках, новые дизайны, вкусы и упаковки. И надеюсь, что любители их оценят», - отметила генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.

Компания начала производить чипсы в двух новых форматах. Первый - Cheesl’s с сыром внутри. Пилотные партии выпустили еще в феврале. Второй формат - картофельные чипсы в бренде FRY’S.

Производитель также начал выпускать шоколад и мюсли. На ПМЭФ компания представила батончики «Любятово», мюсли Matti, а также готовые завтраки «Хрутка».

«Мы исследуем потребителя, и делаем максимально непобедимые предложения. У потребителя снековых ситуаций потреблений гораздо больше чем раньше, они становятся едой. Мир снеков вообще необыкновенный, нет четких границ», - заключила Сахнина.

Помимо этого, «Черноголовка» поставляет в школы воду, зерновые батончики и печенье. Компания намерена работать в данном направлении и дальше.

Ранее стало известно, что «Черноголовка» увеличит выпуск напитков в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Черноголовка» и Сбер.

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