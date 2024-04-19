Подмосковный проект вышел в финал премии по профориентации

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, бороться за победу в 25 номинациях будут 70 лучших проектов и инициатив, которые помогут ученикам определится с будущей профессией.

Одним из финалистов конкурса стал проект Областной гимназии имени Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики» в номинации «Инновации в профориентации».

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