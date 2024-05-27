Подмосковный проект болельщиков с инвалидностью победил на футбольном конкурсе

Как пояснили в ведомстве, по результатам народного голосования проект набрал 39% голосов читателей блога «Страна, где любят футбол», а всего в конкурсе участвовали 444 проекта из 76 регионов России.

Клуб объединил болельщиков, имеющих инвалидность. Организация помогает людям посещать стадионы, оставаться в курсе последних спортивных новостей, заводить новых друзей и общаться с единомышленниками.

В 2023 году члены клуба посетили выездные матчи за счет организации. Для людей с инвалидностью провели открытые тренировки, экскурсии по стадиону, а футболисты пообщались со своими самыми преданными болельщиками в секторе КБИ на трибуне. В прошлом году клуб вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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