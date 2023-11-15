Подмосковный предприниматель сэкономил на аренде муниципального помещения за счет гранта

Предприниматель арендует у муниципалитета помещение площадью более 600 квадратных метров. Там он обучает спортсменов 11-ти видам единоборств: боксу, дзюдо, грэпплингу и другим направлениям. Там также проводят занятия по йоге и акробатике.

В связи с тем, что деятельность клуба ориентирована на решение ряда социальных проблем, возникла потребность во включении организации в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену.

Головнев помог составить и подать заявку для включения в реестр соцпредприятий, а также получить грант в размере 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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