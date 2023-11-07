Подмосковный предприниматель получил грант на развитие мастерской по изготовлению майолики

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Мастерская занимается майоликой - фасадной и интерьерной керамикой, к которой относятся керамические панно, рельефы, печи и другие изделия.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла подготовить и подать заявку, а также оформить документы для получения гранта в размере 500 тысяч рублей. На полученные средства предприниматель закупил необходимое оборудование. Мастерская также создала свой сайт.

Отмечается, что творения Павлово-Посадской керамической мастерской можно увидеть на фасаде Московской Сретенской духовной академии, в Черниговском скиту Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде и других объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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