Подмосковный предприниматель получил грант на развитие мастерской по изготовлению майолики
Владелец подмосковной творческой мастерской, изготавливающей архитектурную керамику, обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Владимиру Головневу. Представителю бизнеса нужна была помощь в подаче документов для включения в реестр социальных предприятий региона.
Мастерская занимается майоликой - фасадной и интерьерной керамикой, к которой относятся керамические панно, рельефы, печи и другие изделия.
Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла подготовить и подать заявку, а также оформить документы для получения гранта в размере 500 тысяч рублей. На полученные средства предприниматель закупил необходимое оборудование. Мастерская также создала свой сайт.
Отмечается, что творения Павлово-Посадской керамической мастерской можно увидеть на фасаде Московской Сретенской духовной академии, в Черниговском скиту Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде и других объектах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
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