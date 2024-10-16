Подмосковный портал помощи неизлечимо больным пациентам посетили 34 тысячи человек с января

«Основная цель портала - обеспечить комфорт и поддержку пациентов. Информация об услугах и медицинских учреждениях должна быть доступна каждому жителю Подмосковья», - отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Раздел «Заявка на госпитализацию» просмотрели 2,3 тысячи раз с начала года, а «Заявка на сестринский уход» собрала 1,3 тысячи кликов. Пользуется вниманием и раздел «Права паллиативного пациента» - здесь более 1,1 тысячи посетителей.

Уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

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