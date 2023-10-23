Подмосковный портал госуслуг модернизируют в 2024 году
Аукцион на модернизацию портала госуслуг объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Исполнителю предстоит модернизировать такие подсистемы, как «Интеграция данных», «Каталог услуг», «Единая книга жалоб и предложений Московской области» и другие. Их обновление позволит упростить процессы обработки и предоставления информации гражданам. Помимо этого, будут доработаны и созданы новые сервисы.
Завершить работы планируют в 2024 году.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
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