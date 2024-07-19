Подмосковный пловец выиграл серебро на всероссийских соревнованиях

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, награда стала второй в копилке Кирилла Беляева. Ранее он стал лучшим на дистанции 10 километров.

Всего в соревнованиях участвовали 100 человек из разных регионов России.

«В прошлом году он был триумфатором Кубка России: завоевал бронзу в старте на 10 километров, серебро в заплыве на пять километров первого этапа соревнований, а на втором стал дважды бронзовым призером на этих же дистанциях», - добавили в министерстве.

Турнир прошел с 16 по 18 июля в Москве на гребном канале в Крылатском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.

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