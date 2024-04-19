Подмосковный пловец выиграл 5 наград на чемпионате России

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Марк Трошин из Серпухова показал лучший результат в заплывах на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Он также занял вторые места плавании вольным стилем и в заплыве баттерфляем на 50 метров. Это позволило ему созранить первенство национальной сборной страны.

Соревнования прошли в Саранске с 11 по 17 апреля. В них участвовали спортсмены из 28 регионов России и Белоруссии.

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