Подмосковный педиатр Ирина Наумова рассказала о норме частых заболеваний у детей

По словам Ирины Наумовой, дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год. Ученые насчитывают свыше 200 видов вируса, каждым из которых ребенок должен познакомиться, чтобы выработать иммунитет.

«При большинстве вирусных респираторных инфекций ребенок перестает быть заразным через пять-семь дней от начала болезни. В большинстве случаев ребенок становится заразными еще ДО того, как у него появились признаки болезни», - сказала она.

Некоторые вирусы могут жить вне организма человека до двух суток, поэтому важно регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и пользоваться одноразовыми платками.

«Чтобы немного снизить вероятность передачи вирусов от ребенка к ребенку в саду, важно, чтобы группы в саду не были переполнены. А кроме того, необходимо проветривать помещение, увлажнять воздух, иметь свободный доступ к питьевой воде и почаще гулять в любую погоду», - добавила Ирина Наумова.

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