17 ноября 2023, 16:38

Подмосковный педиатр Елена Позднякова рассказала о последствиях курения вейпов в раннем возрасте

Пресс-служба Минздрава МО
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Курение сигарет и вейпов приводит к одинаковым негативным последствиям и может нанести серьезный вред несовершеннолетним. Об этом рассказала педиатр больницы Люберец Елена Позднякова.

С появлением вейпов многие восприняли их как безопасную альтернативу сигаретам, однако их курение имеет такое же вредное влияние на организм. По слова врача, в них также содержатся усилители вкуса, которые вызывают привыкание у детей. На первых порах проблемы могут казаться незаметными, однако накопительный негативный эффект может быть губительным для здоровья.

«Вдыхание дыма даже с запахами фруктов и сладостей наносит вред в первую очередь дыхательной и нервной системам. Пагубная привычка отрицательно отражается на поведении, дисциплине и усвоении знаний в школе. Напомню, что в федеральном законодательстве есть запрет на курение детям до 18 лет», - сказала Позднякова.

Курящие подростки могут столкнуться с серьезными проблемами во взрослом возрасте. Это хронический бронхит, язвы, а также онкологические заболевания. Вред может нанести даже пассивное курение. Важно рассказывать детям о преимуществах ведения здорового образа жизни.

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Курение Врачи
17 ноября 2023, 16:32
Мособлдума провела заседание по вопросам газового обслуживания в жилых домах
Unsplash
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Порядок допуска в квартиры специалистов газовых организаций могут упростить в Подмосковье. Данную инициативу разработали на обсуждении с Мособлдумой.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый заявил, что даже одна необслуженная квартира в доме с газовым оборудованием может привести к трагедии.

«При этом в КоАПе есть статьи, предусматривающие ответственность за недопуск, но они работают очень долго. Кроме этого, штраф не даёт гарантию, что специалиста пустят», - подчеркнул Коханый.

Мособлдума предложила разработать долгосрочную программу по всей России по замене газового оборудования на электроприборы. Реализация рассчитана до 2049 года. Начать планируют с девятиэтажек.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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Мособлдума
17 ноября 2023, 16:19
Водопады в парке Малевича в Одинцове законсервировали на зиму
Министерство благоустройства Московской области
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Каскад водопадов парка Малевича в Одинцове законсервировали на зиму. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк Малевича открылся в декабре 2020 года. Объем искусственного водоема в общественной зоны составляет шесть тысяч кубометров.

«Он представляет собой пруд с двумя водопадами, переходящими в два малых пруда и систему ручьев, впадающих в большое озеро. Вокруг русел посажены водные и лесные растения, по периметру большого пруда организовано несколько деревянных пирсов и смотровая площадка», - уточнили в ведомстве.

Зимой в парке можно покататься на лыжах и погулять по десятикилометровому маршруту в лесу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Одинцово
17 ноября 2023, 15:57
Дмитров победил на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году
Министерство благоустройства Московской области
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Минстрой России подвел итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Дмитров занял первое место за реализацию проекта «Габовская народная лыжня».

«За время проведения конкурса муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с другими регионами. Для нас важно выявить и поддержать лучшие и наиболее успешные практики, которые в дальнейшем можно тиражировать по всей стране», - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Минстрой России курирует две номинации. Более 290 участников из 65 регионов России состязались в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Победителем номинации стал Дмитров. Второе место занял Южно-Сахалинск, третье - Волгоград.

«Мы пятый год в Подмосковье активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Стараемся, чтобы в каждом нашем муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Габовскую народную лыжню создали для того, чтобы удовлетворить потребности жителей и гостей округа в отдыхе и туризме зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Дмитров
17 ноября 2023, 15:46
Новые лифты и датчики газа. Андрей Воробьев рассказал о масштабах капремонта домов в Подмосковье
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В Красногорске стартовал VIII Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Его открыли губернатор Андрей Воробьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Глава региона рассказал, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране. В течение трех лет в жилых домах области устанавливают датчики загазованности «ГазКонтроль». Кроме того, в регионе уже заменили все лифты старше 25 лет.

«Хочу сказать слова благодарности команде Андрея Юрьевича Воробьева, мы уже не в первый раз проводим масштабные мероприятия на территории Московской области, и всегда они очень хорошо организованы. Желаю успехов Подмосковью во всех направлениях», - поблагодарил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведем в порядок более 4,5 тысячи домов», - заявил Андрей Воробьев на открытии пленарного заседания съезда.

Подмосковье осуществляет проект по капремонту жилья с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в программу вошли 44 тысяч. На данный момент в 17 тысячах домов работы уже провели, а качество жизни повысилось у 3,5 миллиона местных жителей.

Помимо приведения в порядок жизнь в региональных домах делают безопаснее с помощью датчиков газа. В Подмосковье планируют смонтировать свыше 83 тысяч таких приборов. До 2026 года систему газоснабжения поменяют в 1,8 тысячи многоквартирных домах.

С 2014 года в Московской области заменили 12,8 тысячи старых лифтов, до 2025 года планируют установить еще 1,1 тысячи новых. Всего в регионе около 60 тысяч подъемников.

При капремонте в Подмосковье применяют комплексный подход. Вместе с фасадами и крышами в регионе обновляют подъезды и благоустраивают дворы. Также при приемке работ акт подписывают три раза, в том числе старший по дому. Если его подписи нет в документе, то Фонд капремонта не примет работы.

Круглосуточно за ходом модернизации следит Центр управления проектами Фонда.

На съезде организовали выставку продукции, которую устанавливают в подмосковных домах во время капремонта. Это, например, лифты, который сделали на Серпуховском заводе. Его построили в 2013 году, однако он некоторое время не работал.

«С конца 2022-го возобновил свою работу, за это время мы произвели уже более тысячи лифтов. На выставке мы представили специальную модель, разработанную для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов», - рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Также на экспозиции презентовали товары «Евролифтмаша» из Лыткарина и завода из белорусского города Могилев. Последний делает по 13 тысяч лифтов в год, и 9,5 тысячи из них идут в нашу страну.

«Мы демонстрируем лифтовую кабину - это типовой представитель той линейки, которая в своем большинстве устанавливается на замену уже отработавших свой срок службы», - сообщил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Могилевлифтмаш» Антон Бельский.

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Андрей Воробьев

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