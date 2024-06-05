Подмосковный параатлет Денис Гнездилов установил рекорд в толкании ядра

Представитель Подмосковья, чемпион паралимпийских игр и заслуженный мастер спорта России Денис Гнездилов установил новый рекорд России в классе F40, достигнув результата в толкании ядра в 11 метров 57 сантиметров на соревнованиях «Кубок чемпионов по параатлетике».

Денис Гнездилов стал победителем паралимпиады 2020 года, где он установил мировой рекорд в толкании ядра - 11 метров 16 сантиметров. Атлет из Подмосковья выступает за региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским видам спорта.

Соревнования кубка чемпионов по параатлетике проходят с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».