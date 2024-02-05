Подмосковный оператор по вывозу мусора «ЭкоЛайн-Воскресенск» напомнил о работе колцентра

В Воскресенский кластер включены Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск и Шатура. Для удобства жителей частного сектора на сайте регоператора есть сервис для прямой оплаты услуг по вывозу ТКО для жителей частного сектора. Для корректного перечисления денежных средств нужно заполнить все поля формы и указать номер лицевого счета.

Помимо этого, через форму обратной связи на сайте компании можно сообщить о несанкционированной свалке, заказать вывоз отходов, уточнить график их вывоза, заключить договор, и, конечно получить развернутую информацию о раздельном сборе отходов.

Напомним, «ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживает более 1,1 миллиона жителей и 6,6 тысячи предприятий и организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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