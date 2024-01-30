Подмосковный оператор МСК-НТ превысил показатели по вывозу мусора на 10% в январе

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Логистические службы регоператора увеличили график работы спецтехники на два-три часа. Теперь мусоровозы работают до 23 часов. При необходимости на проблемных точках сбора делают двойной вывоз.

Представители компании отмечают, что зачастую припаркованные рядом с контейнерными площадками автомобили препятствуют своевременному вывозу мусора.

Обильные снегопады также входят в число факторов, затрудняющих вывоз отходов зимой. Если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, диспетчеры МСК-НТ оперативно связываются с оперативными службами городских округов и информируют о необходимости расчистки проездов и площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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