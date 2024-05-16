Подмосковный онкодиспансер провел экскурсию будущим медикам

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«Надо отметить, что в клинико-диагностической лаборатории областного онкодиспансера применяют в работе современные информативные методы и работают на современном оборудовании. Поэтому качество лабораторной диагностики - на высоком уровне», - прокомментировала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Студенты высших и средних медицинских учебных заведений ежегодно проходят практику в онкодиспансере. Они отрабатывают навыки сестринского дела, педиатрии, хирургии и онкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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