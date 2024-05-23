Подмосковный онкодиспансер пригласил стать донорами крови
Московский областной онкодиспансер приглашает всех желающих стать донорами крови для пациентов. Компоненты крови используют после оперативных вмешательств, когда необходима заместительная терапия.
«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут», - отметил заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.
Врач подчеркнул, что каждый донор сдает 450 миллилитров крови. После этого она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один человек может помочь сразу нескольким пациентам.
Сдать кровь в онкодиспансере можно со вторника по пятницу с 08:00 до 11:00. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 8 (495) 521-56-38.
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