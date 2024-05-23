Подмосковный онкодиспансер пригласил стать донорами крови

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут», - отметил заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Врач подчеркнул, что каждый донор сдает 450 миллилитров крови. После этого она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один человек может помочь сразу нескольким пациентам.

Сдать кровь в онкодиспансере можно со вторника по пятницу с 08:00 до 11:00. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 8 (495) 521-56-38.

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