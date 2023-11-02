Подмосковный омбудсмен Мишонова помогла получить паспорт прожившей 32 года без документов женщине

Старшеклассник одной из подмосковных гимназий столкнулся с трудностями при получении паспорта. Причина крылась в истории его матери, которая более 30 лет прожила без документов.

Родители женщины были вынуждены покинуть Грузию из-за начавшихся волнений незадолго до распада СССР. Девочка появилась на свет уже в московском роддоме, однако по неизвестным причинам свидетельство о рождении тогда не оформили. Через год у матери украли кошелек со справкой из роддома, а отец вписал детей от руки в паспорт супруги.

После смерти отца мать пыталась решить проблему с документами. Однако в роддоме ей отказали в выдаче дубликата обменной карты, мотивируя это тем, что дети уже вписаны в паспорт.

«Вот так и жили. Только в 2017 году женщине выдали удостоверение личности, в 2021 году в суде признали гражданкой России. Но с тех пор паспорт, как и прописку, она так и не оформила», - поделилась Ксения Мишонова.

Из-за проблем матери ее сын тоже не мог получить паспорт. Это грозило помешать сдаче экзаменов и поступлению в вуз. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Правозащитница направила ходатайство об оказании содействия в оформлении документов матери и сына. Это позволило избежать нарушения права юноши на образование. В результате и мать, и ее сын получили российские паспорта.

Трудная ситуация с документами решена. Теперь у молодого человека есть все возможности продолжить обучение и построить успешную карьеру.

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