28 ноября 2023, 15:42

Подмосковный омбудсмен Мишонова напомнила об ответственности хозяев за нападение собак

Unsplash
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала ужесточить правила содержания домашних животных на фоне участившихся случаев нападения на детей. По ее словам, ответственность за нападение собак лежит на хозяевах.

«В течение последних лет мы не устаем выступать с предложениями об ужесточении существующих норм содержания и выгула собак. Говорим о том, что хозяева, особенно крупных и бойцовых пород, обязательно должны проходить специальные курсы по дрессуре и изучать особенности поведения породы перед тем, как завести питомца», - заявила Мишонова.

Помимо этого, питомцы должны проходить процедуры регистрации и чипирования, а хозяин должен платить на собак налоги.

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Дети
28 ноября 2023, 16:59
Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Самые посещаемые парки недели в городах с населением более 200 тысяч человек назвали в Подмосковье. Больше всего людей за этот период побывали в «Пехорке» в Балашихе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в парке «Пехорка» за неделю побывали 46,5 тысячи человек. Еще 36,5 тысячи гостей отдохнули в парке имени Толстого в Химках, 17 тысяч - в парке Лапса в Люберцах, 12,9 тысячи - в парке Гагарина в Сергиевом Посаде и 9,9 тысячи - в парке Мира в Мытищах.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Отдых Благоустройство
28 ноября 2023, 16:55
Гимнастки из Химок выиграли медали на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы спортивной школы «Химки» стали лучшими на соревнованиях Московской области по художественной гимнастике. Гимнастки выступили в индивидуальной и групповой программах турнира.

Участие в состязаниях приняли 400 спортсменок. Победительницей личного первенства в младшей возрастной группе 2017 года рождения стала Ева Мидейкина. Серебряные медали в командном зачете в группе 2010–2011 года рождения получили Ульяна Тетерник, Варвара Фатькина, Вера Ханина, Нелли Гаденина и Виктория Максименко. Кроме того, третье место заняли Матрона Пикулева и Полина Чаплыгина.

«Чтобы сохранять статус столицы спорта в Подмосковье и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок. В этом году в спортивном комплексе „Родина“, на базе которого работает школа, провели масштабную реконструкцию. В здании изменили планировку, увеличили общую площадь на 100 квадратных метров, обустроили хореографический зал и расширили дорожки бассейна», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее спортивная школа «Химки» вошла в рейтинг лучших спортивных учреждений региона с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам 2022 года.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены Химки
28 ноября 2023, 16:48
Количество участковых полицейских в деревне Голубое увеличили вдвое
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Количество участковых в деревне Голубое под Солнечногорском увеличили в два раза. Теперь порядок там будут обеспечивать четверо полицейских и инспектор по делам несовершеннолетних.

Участковый пункт в деревне Голубое открыли в 2019 году, он обеспечивает порядок на пяти административных участках.

«Совместно с руководством ОМВД по городскому округу Солнечногорск продолжаем работу по полному укомплектованию участкового пункта в Голубом. Сейчас готовы принять на службу еще одного участкового уполномоченного - тем самым штат увеличится до пяти человек», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробную информацию о вакантных должностях можно узнать по телефону: 8 (496) 264-18-12.

Отметим, что сотрудникам органов внутренних дел оказывают различные меры поддержки. Например, предоставляют жилье по договору служебного или коммерческого найма, а также другие социальные гарантии и дополнительные льготы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Полиция
28 ноября 2023, 16:46
Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Павловском Посаде
OLD GUARD DIVISION
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Международный турнир по смешанным единоборствам MMA «Old guard division» среди профессионалов прошел в Павловском Посаде. Участниками соревнований стали 26 бойцов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Московскую область представляли спортсмены из пяти округов: Лыткарина, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны. Игорь Константинов из Лыткарина одержал досрочную победу удушающим приемом в первом раунде.

​«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углубленной, много боролся и пару раз в неделю спарринговал», - поделился впечатлениями Константинов.

Михаил Полухин из Балашихи одолел соперника из Таджикистана техническим нокаутом, а Эмин Алоян из Коломны удушающим приемом в третьем раунде выиграл Алибега Алибегова из Москвы.

​Игнат Савченко из Балашихи техническим нокаутом в первом раунде победил Мухаммадали Ганиева из Узбекистана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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