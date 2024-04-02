Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская проверила условия отдыха детей из Белгорода в Клину

«Я надеюсь, что вы с большой пользой проведете здесь время. Вы должны доказать и себе, и маме, и папе, что вы взрослые, самостоятельные. Мы все за это очень переживаем. Все взрослые, которые сегодня здесь собрались, сделают все возможное для того, чтобы вам здесь было комфортно, интересно и полезно», - сказала Ирина Фаевская.

«Мы очень рады, что Московская область раскрыла свои объятия, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы увезли с собой самые добрые воспоминания», - сказала детям Татьяна Москалькова.

Ребята получили сладкие подарки.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.