Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская поздравила соцработников с праздником

«В сегодняшних реалиях социальный работник - профессия очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована и ее необходимость будет возрастать», - отметила Фаевская.

Омбудсмен поблагодарил специалистов за чуткость и профессионализм, доброту и умение оказать поддержку. Ирина Фаевская пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов.

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