07 июня 2024, 17:31

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская поздравила соцработников с праздником

Фотограф Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила с профессиональным праздником социальных работников Подмосковья. Она отметила, что людям этой профессии присущи отзывчивость, душевная щедрость и ответственность.

«В сегодняшних реалиях социальный работник - профессия очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована и ее необходимость будет возрастать», - отметила Фаевская.

Омбудсмен поблагодарил специалистов за чуткость и профессионализм, доброту и умение оказать поддержку. Ирина Фаевская пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов.

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07 июня 2024, 17:36
Детские площадки обновили еще в 2 округах Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Еще несколько детских площадок привели в порядок в Подмосковье. Работы провели в Коломне, Шаховской и других округах.

Сотрудники территориальных отделов регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приводят в порядок детские площадки, о которых сообщают жители. Так, работы провели на проспекте Кирова в Коломне и на Новой улице в Шаховской. Там окрасили скамейки, убрали мусор и незаконные надписи.

«В результате принятых мер силами МПКХ „Шаховская“ детская игровая площадка была приведена в надлежащее состояние», - отметили в ведомстве.

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Благоустройство
07 июня 2024, 17:33
Почти 10 тысяч уличных светильников установят в Подмосковье в этом году
Министерство благоустройства Московской области
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Освещение появится еще в 216 местах в Подмосковье в этом году. Его установят по проекту «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в этом году в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В планах - провести свыше 306 километров линий.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новыми системами освещения оснастят 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворов.

С 2017 года по проекту осветили более 3,7 тысячи объектов, установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор. Светлее стало на 2,6 тысячи улицах, проездах, набережных и в других местах.

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Благоустройство Дороги
07 июня 2024, 17:32
Экологический фестиваль прошел в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове
Фото Минэкологии МО.
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Ежегодный экологический фестиваль прошел в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе. В мероприятии, которое организовало Минэкологии Подмосковья, приняли участие более 500 волонтеров, представители администраций городских округов региона и специалисты из Росприроднадзора.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, фестиваль объединил людей, которым небезразлична экология Подмосковья. Мероприятие в этом году приурочили ко Дню эколога, а его цель - популяризировать бережное отношение к окружающей среде.

«Мы обсудили важные экологические проблемы, дали разъяснения по ним представителям администраций и рассказали о намеченных на этот год планах, но и позабавиться успели, все-таки День эколога - наш общий праздник, который без веселья, интересных и полезных конкурсов, викторин и мастер-классов не обходится», - рассказал Фирсов.

Представители ведомства на семинаре, посвященном защите окружающей среды, обсудили с коллегами из муниципалитетов актуальные вопросы: превентивные меры и контроль в области обращения со строительными отходами, контрольно-надзорные мероприятия в условиях моратория на примере промышленных зон, а также расчистку водных объектов.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы по созданию льняной куклы, бумажного змея и изготовлению бумаги, а также все желающие попробовали свои силы в рукоделии. Кроме того, участники прошли экологический квест по территории парка, попутно отгадывая загадки о природе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Фестивали Экология
07 июня 2024, 17:22
Всероссийская акция «Научись плавать» прошла в Балашихе
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На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» на улице Заречная для школьников провели учения по безопасности на воде. Дети из Балашихи узнали, как отдохнуть на пляже и при этом не пострадать.

Ребятам рассказали о правилах безопасности на пляже, а также, где в округе можно купаться, а где лучше не стоит. А после лекции провели практическое занятие на воде в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор». Детям показали, как правильно надевать спасательный жилет, и научили оказывать помощь утопающему. Акция «Научись плавать» завершится 31 августа.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Балашиха

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