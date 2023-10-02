Подмосковный омбудсмен Головнев рассказал о сотрудничестве с прокуратурой

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«Наша совместная работа с прокуратурой Московской области стала важным звеном, агрегирующим поддержку пострадавшему от проблем в уголовно-правовой сфере бизнесу. Благодаря ей удается добиться справедливости и восстановления нарушенных прав по целому ряду обращений предпринимателей», - сообщил Головнев.

По его словам, около 73% обращений с жалобами на правоохранительные органы в этом году закончились положительными решениями в пользу бизнеса. Так, прокуратура вынесла 27 представлений, три предостережения и пять требований об устранении выявленных нарушений законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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