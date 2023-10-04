Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с бойцами СВО в военном госпитале в Подольске

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«Сейчас в госпитале восстанавливаются 11 бойцов из Подмосковья. Мы встретились с ними, чтобы узнать, что их волнует, как мы можем им помочь, - прокомментировала Фаевская.

Омбудсмен и руководитель «Защитников Отечества» также ответили на вопросы бойцов, касающиеся выплат и трудоустройства, а также получения удостоверения ветерана боевых действий.

«Для нас очень важны такие выезды. Мы понимаем, что волнует ребят и стараемся работать на опережение», - заключила Ермакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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