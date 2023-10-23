Подмосковный офтальмолог Оксана Редько назвала причины снижения зрения у детей

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«Патологии зрения бывают разные. И если говорить про школьную близорукость, то здесь конечно работает генетическая программа. Если хорошая генетика, то гаджетами заработать себе -3 невозможно. Но если есть отягощенная наследственность, то начинают влиять факторы внешней среды», - рассказала Оксана Редько.

К таким факторам относятся чрезмерное увлечение гаджетами, редкие прогулки, неправильное питание. Врач подчеркнул, что нельзя кормить детей однообразно, даже если они сами настаивают на этом и предпочитают только одно блюдо (например, часто это бывают макароны). Родителям надо быть бдительными, не допускать дефицита полезных веществ в рационе. Также важно не идти на поводу, когда девочки-подростки начинают голодать в погоне за фигурой. Это вредно для зрения.

Оксана Редько порекомендовала каждые 20 минут смотреть вдаль по 20 секунд. Это полезно не только детям, но и взрослым, которые работают за экраном.

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