Подмосковный офтальмолог Елена Митяева напомнила об опасных для зрения травмах

Среди случаев выделяются травмы от пробок шампанского, которые могут вызывать внутриглазные кровоизлияния, разрывы тканей, а также повреждения роговицы, радужки и хрусталика. Такие травмы зачастую требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для дальнейшего лечения.

Особую опасность представляют ожоги и повреждения, вызванные петардами и фейерверками. Митяева отметила, что офтальмологи вынуждены ежегодно иметь дело с последствиями подобных инцидентов, от легких ожогов до проникающих ранений, которые могут угрожать зрению пациентов.

Еще одним распространенным видом травм является ушиб глазного яблока от удара кулаком, что также может привести к серьезным последствиям - от кровоизлияний до полного разрушения глаза.