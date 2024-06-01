Подмосковный НИКИ детства провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем» 1 июня

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«Трое самых активных участников получили призы - подписку на творческие онлайн-курсы. Кроме того, ребята получили еще один подарок - „Дневник здоровья“. Это увлекательный адвент-дневник, в котором ребята смогут заполнять специальные страницы, посвященные здоровому образу жизни», - рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Интересные задания для участников подготовили врачи НИКИ детства, Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, а также медики из других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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