01 июня 2024, 15:41

Подмосковный НИКИ детства провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем» 1 июня

Пресс-служба Минздрава МО
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НИКИ детства накануне Дня защиты детей провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем». В мероприятии поучаствовали более 200 человек не только из Подмосковья, но Новосибирска, Сургута, Уфы, Нижнего Тагила, Казани, Сахалина, Москвы и других городов страны.

«Трое самых активных участников получили призы - подписку на творческие онлайн-курсы. Кроме того, ребята получили еще один подарок - „Дневник здоровья“. Это увлекательный адвент-дневник, в котором ребята смогут заполнять специальные страницы, посвященные здоровому образу жизни», - рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Интересные задания для участников подготовили врачи НИКИ детства, Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, а также медики из других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Больницы Врачи
01 июня 2024, 15:53
Спортсмены из Химок выиграли Первенство Подмосковья по автокроссу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили Химки на Первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. По итогам соревнований спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали.

В рамках Кубка Kramar Motorsport соревновались автогонщики из разных регионов России. Состязания прошли на грунтовом кольцевом треке. Спортсмены из Химок Илья Курганов и Кирилл Барбаков завоевали две победы в классах Д3-250 и Д2-Юниор. Матвей Емельянов стал обладателем бронзовой медали в классе Д3-Мини. Автогонщики выступили под руководством тренера Андрея Куропаткина.

«Наши ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Искренне поздравляю каждого с заслуженными наградами! Продолжайте и дальше трудиться, развиваться в сфере спорта», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Также на этапе Первенства Республики Татарстан в Набережных Челнах почетное третье место в классе Д3-250 занял еще один воспитанник «Интеграла» Александр Абрамов. А Роман Небыков, самый младший участник команды, победил в автокроссе в классе багги Д3-микро в поселке Веселовка. Ранее Роман занял второе место в одной из категорий в третьем этапе Чемпионата и Первенства России.

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Спортсмены Дети Химки
01 июня 2024, 13:47
Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности на выходные
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. До 3 июня в лесах запрещается разводить костры.

В субботу, 1 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, третий класс - в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском - второй класс и в Волоколамском - первый.

Такая же обстановка прогнозируется и 2 июня, а в понедельник, 3 июня, в Истринском и Шатурском лесничествах класс пожарной опасности понизится до первого.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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Лесные пожары Погода
01 июня 2024, 13:25
«Легенды футбола» сыграют с жителями Луховиц 8 июня
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звезды российского футбола сыграют с жителями Луховиц на местном стадионе «Авиатор». Матч пройдет 8 июня в рамках летней серии турниров «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, во втором матче летнего сезона на поле выйдут капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев, а также другие прославленные игроки: Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

​По традиции матч прокомментирует спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Перед началом игры знаменитые футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Футбол Луховицы
01 июня 2024, 12:57
Более 300 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала весны
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий игосударственному жилищному надзору МО
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Более 300 фасадов жилых домов в Подмосковье привели в порядок с начала весны. Управляющие компании устранили дефекты под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении повреждений или трещин на стенах дома следует обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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Строительство Ремонтные работы

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