Подмосковный НИКИ детства провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем» 1 июня
НИКИ детства накануне Дня защиты детей провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем». В мероприятии поучаствовали более 200 человек не только из Подмосковья, но Новосибирска, Сургута, Уфы, Нижнего Тагила, Казани, Сахалина, Москвы и других городов страны.
«Трое самых активных участников получили призы - подписку на творческие онлайн-курсы. Кроме того, ребята получили еще один подарок - „Дневник здоровья“. Это увлекательный адвент-дневник, в котором ребята смогут заполнять специальные страницы, посвященные здоровому образу жизни», - рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.
Интересные задания для участников подготовили врачи НИКИ детства, Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, а также медики из других регионов.
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