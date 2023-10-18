Подмосковный нарколог Виталий Холдин рассказал об опасности курения при остеопорозе
Главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о курении при остеопорозе. Это заболевание, при котором снижается объем костной массы и нарушается ее качество, что приводит к хрупкости костей и риску переломов.
«Курение оказывает влияние на всю работу опорно-двигательного аппарата. А канцерогенные вещества, которые содержатся в сигаретах, влияют на костную ткань, делая ее более уязвимой для дегенеративных процессов. Из-за этого возрастает риск переломов», - заявил специалист.
По его словам, у половины людей с одним переломом во время болезни случается повторный в течение нескольких лет после.
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