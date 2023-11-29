29 ноября 2023, 10:45

Подмосковный нарколог Виталий Холдин предупредил об опасности совмещения бани и алкоголя

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Поздней осенью и зимой популярность бань и саун возрастает до максимума: хочется и погреться, и организм оздровить. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил, что такие процедуры нельзя совмещать с алкоголем. Это может привести к инсульту.

Баня и сауна оказывают нагрузку на сердце и сосуды, однако чаще всего инфаркты и инсульты в парной случаются именно из-за употребления алкоголя.

«Пить спиртное в бане нельзя. Во-первых, алкоголь не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает еще большую нагрузку на сосуды и сердце», - говорит психиатр-нарколог Виталий Холдин.

Также, нужно очень осторожно подходить к таким процедурам как обливание ледяной водой после парилки или ныряние в прорубь. Горячая баня расширяет сосуды, а холодная вода - сужает. Если чувствуете хотя бы малейшее недомогание, лучше не подвергать организм такому стрессу.

После бани хорошо будет выпить травяной чай, морс или простую воду. Тогда парение принесет только пользу.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
29 ноября 2023, 11:12
Подмосковный сервис в сфере цифровизации закупок показал эффективность за 5 лет
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Электронный магазин Московской области представляет собой единую площадку для закупок малого объема по 44-ФЗ и 223-ФЗ. За пять лет с его помощью удалось сэкономить 53 тысячи пачек бумаги и сократить расходы участников закупок на 16 миллионов рублей.

«В Электронном магазине все документы оформляются в „цифре“. Это сокращает не только временные затраты на подписание документов, но и уменьшает потребность в офисной бумаге», - отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Особенность Электронного магазина заключается в том, что он позволяет предпринимателям размещать собственные предложения о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Госуслуги Технологии
29 ноября 2023, 11:10
Более 300 вопросов рассмотрели на встрече администрации с жителями в Королеве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Администрация Королева провела выездной прием жителей во Дворце культуры имени Калинина. На встрече обсудили более 300 вопросов по темам землепользования, ЖКХ, благоустройства и другим.

Участие в встрече приняли представители управляющих компаний, социальной сферы, правоохранители, глава городского округа Королев Игорь Трифонов и специалисты администрации. Вопросы жителей обсуждали около четырех часов. Их исполнение проконтролируют глава и профильные заместители.

Такие встречи в открытом формате проводятся в округе регулярно. Всего с начала года на приемы выездной администрации пришли свыше 1,5 тысячи жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Королев
29 ноября 2023, 11:10
Открытый интерактивный урок по изготовлению керамической плитки пройдет в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивная программа «Керамическая плитка» пройдет в Серпухове 2 декабря. Гостям расскажут историю появления делфтской плитки на основе керамических работ из экспозиции местного музея.

Экскурсоводы расскажут об изобретении фарфора и керамики, а также откроют интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея. Во время программы у участников будет возможность создать собственный сувенир, а в завершение занятия продегустировать кофе в кафе музея. Мероприятие начнется в 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов
29 ноября 2023, 11:06
Почти 9 тысяч юных спортсменов прошли осмотры в НИКИ детства с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Врачи НИКИ детства осмотрели почти девять тысяч юных спортсменов с начала года. Это представители сборных команд региона.

Как рассказала руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова, из-за активных занятий спортом важно регулярно проверять здоровье.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает более трех часов», - сказала она.

С начала года в НИКИ прошли обследование 45 юных спортсменов-инвалидов. Их здоровье проверяли 12 врачей, при необходимости детям проводят дополнительные консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи

Новости по теме