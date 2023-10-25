Подмосковный нарколог Виталий Холдин предупредил о связи табака и алкоголя с инсультом

«Факторы, способствующие развитию инсульта, - это артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина и атеросклероз, диабет, избыточная масса тела, малая физическая активность. Важно помнить, что курение и употребление алкоголя повышают риск в разы», - рассказал Виталий Холдин.

Специалист отметил, что инсульт помолодел. Развитие возможно даже у людей до 30-40 лет, поэтому нельзя считать его болезнью исключительно пожилых.

Холдин подчеркнул, что отказ от курения и алкоголя - важное условие сохранения здоровья. И сигареты, и алкоголь вызывают спазмы сосудов, а также сгущают кровь, что провоцирует тромбы.

Врач напомнил и основные признаки инсульта: головокружение, проблемы с речью и координацией, слабость в одной половине тела, резкая головная боль. При появлении таких симптомов нужно срочно вызвать скорую помощь.

Текущая семидневка объявлена Минздравом России неделей борьбы с инсультом. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 29 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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