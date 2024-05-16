16 мая 2024, 14:32

Подмосковный нарколог напомнил о влиянии курения на давление

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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин напомнил жителям о том, как курение и алкоголь влияют на давление. По его словам, вредные привычки могут ухудшить здоровье, особенно тем, кто страдает от гипертонии.

Как объяснил специалист, при гипертонии у человека наблюдается повышение артериального давления. Осложнить болезнь могут курение и употреление алкоголя.

«Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце, увеличению частоты его сокращений и росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведет к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат - разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», - сказал Виталий Холдин.

Врачи добавил, что поддерживать артериальное давление в норме помогает умеренная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, а также отказ от вредных привычек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Врачи
16 мая 2024, 15:09
Новые домики для уток установили на озере Киово в Лобне
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Сотрудники «Управления по работе с территориями» провели экологическую акцию в Лобне. Они выполнили реставрацию и обновление утиных домиков на озере Киово.

В проекте поучаствовали ученики школы № 1 и члены партии «Единая Россия». Орнитолог Юрий Красильников сообщил, что для водоплавающих птиц домики являются безопасными местами для отдыха, а также для защиты птенцов.

Отметим, что следующей локацией станет пруд в сквере 40 лет Октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Животные Экология
16 мая 2024, 15:08
Фермерскую ярмарку провели в парке Кривякино в Воскресенске
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В парке усадьбы Кривякино состоялось мероприятие «В Красном сельце да на Красную горку», посвященное традиционному славянскому празднику. На главной площади парка организовали ярмарку изделий народных промыслов, авторских работ и фермерской продукции.

Помимо ярмарки, состоялась концертная программа с участием коллективов домов культуры Хорлово, «Химик» и «Цементник». Также в рамках праздника прошли мастер-классы от Воскресенской централизованной библиотечной системы, а организаторы создали для гостей две фотозоны в парке.

Напомним, что название «Красное сельцо» произошло от селения, располагавшегося на берегу Москвы-реки. Раньше молодые люди устраивали здесь праздничные смотрины, хороводы и игры.

В завершение праздника все гости приняли участие в «Большом Воскресенском Хороводе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Праздники Воскресенск Ярмарки
16 мая 2024, 14:52
Первую операцию на сонной артерии провели в Егорьевске
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Врачи Егорьевского регионального сосудистого центра впервые провели операцию на сонной артерии. Пациенту удалили атеросклеротические бляшки.

По словам руководителя центра, кандидата медицинских наук Фурката Гафурова, в области кардиологии операции по удалению атеросклеротических бляшек проводятся регулярно, а в области неврологии подобных процедур врачи центра еще не делали.

«Техническая подготовка к такой операции очень сложная. Главная артерия, питающая головной мозг, временно пережимается, и кровь не поступает в течение определенного времени», - рассказал Гафуров.

Пациента, которые ранее уже перенес инсульт, готовили к операции целый месяц.

«Для этой операции мы собрали сильную команду профессионалов из врачей Егорьевской больницы и медицинских учреждений Москвы. Два лучших анестезиолога, три сердечно-сосудистых хирурга с учеными степенями. Мы планируем и дальше сотрудничать с одной целью - спасать жизни наших жителей», - заключил Гафуров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Врачи Егорьевск
16 мая 2024, 14:44
Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове
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Капитальный ремонт скатной кровли начался в доме № 14 в микрорайоне Морозовка в деревне Льялово. Работы проводятся по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов.

«В доме выполнят замену стропильной системы и шиферной кровли на металлочерепицу, утепление чердачного перекрытия, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, устройство ограждения», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы

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