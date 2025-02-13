Подмосковный нарколог Холдин напомнил об опасности сочетания алкоголя и сладкого
В пятницу, 14 февраля, отмечают День всех влюбленных. В преддверии праздника психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, какие продукты могут испортить романтический ужин.
Врач призвал влюбленных полностью отказаться от алкоголя, потому что безопасных доз не существует.
«Спиртной напиток „бьет“ не только по мозгу и ЖКТ, а в сочетании, например, со сладкими конфетами или шоколадом еще и резко поднимает уровень сахара в крови, повышая нагрузку на поджелудочную железу. Если говорить о жирной пище, здесь под удар попадает желчный пузырь, печень», - подчеркнул врач.
Во время праздничного застолья лучше отдать предпочтение нежирной рыбе, птице, свежим фруктам, овощам и сырам. Нарколог призвал не забывать, что 14 февраля - это не «алкогольная вечеринка», а день романтики и любви.