Подмосковный нарколог Холдин напомнил об опасности сочетания алкоголя и сладкого

Врач призвал влюбленных полностью отказаться от алкоголя, потому что безопасных доз не существует.

«Спиртной напиток „бьет“ не только по мозгу и ЖКТ, а в сочетании, например, со сладкими конфетами или шоколадом еще и резко поднимает уровень сахара в крови, повышая нагрузку на поджелудочную железу. Если говорить о жирной пище, здесь под удар попадает желчный пузырь, печень», - подчеркнул врач.

Во время праздничного застолья лучше отдать предпочтение нежирной рыбе, птице, свежим фруктам, овощам и сырам. Нарколог призвал не забывать, что 14 февраля - это не «алкогольная вечеринка», а день романтики и любви.