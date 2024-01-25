Подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил выставку к 75-летию

К знаменательной дате откроется выставка подарков музею, а также состоится торжественный прием сотрудников-ветеранов.

Напомним, музей-заповедник принял первых посетителей 6 февраля 1949 года. Всего за это время «Горки Ленинские» посетили более 15 миллионов человек. В 2022 году удалось установить рекорд в постсоветский период - 202 952 человека.

В 1992 году музей-заповедник передали в Министерство культуры Российской Федерации. Сейчас в структуру «Горок Ленинских» входят четыре музея и Мемориальный гараж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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