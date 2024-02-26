Подмосковный Минтранс разъяснил таксистам правила получения разрешения на проезд по выделенкам

Чтобы осуществлять деятельность такси, необходимо внести информацию о транспортном средстве в разрешение перевозчика, подав заявление на сайте госуслуг о внесении изменений в региональный реестр такси. При его оформлении следует указать «Цель обращения» - «Внесение изменений в региональный реестр такси».

Очень важно перед началом работы проверить наличие транспортного средства в разрешении перевозчика, что можно сделать на сайте Минтранса Подмосковья , а также на портале ФГИС «Такси».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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