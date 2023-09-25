Подмосковный Мининвест рассказал о поддержке крупных промышленных проектов

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«В регионе работает отлаженный механизм по привлечению и сопровождению инвесторов. В прошлом году эти алгоритмы были скорректированы в сторону поддержки импортозамещения. В результате на сегодняшний день заявлено более 200 проектов импортозамещения, 50 из них - реализованы», - сообщил Подлипенский.

Объем инвестиций по всем проектам импортозамещения превысил 165 миллиардов рублей. Полная реализация этих планов принесет Подмосковью почти 19 тысяч рабочих мест.

В Московской области инвестора сопровождают на всех этапах реализации проекта, начиная от подбора участка, заканчивая запуском производства. Такой подход позволил создать благоприятные условия для активного развития импортозамещающих производств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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