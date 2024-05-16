Подмосковный Комлесхоз проверил пожароопасные участки

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, лесная охрана провела масштабную проверку с 18 марта по 12 мая.

«Было проведено более 3700 патрулирований и обследовано почти семь тысяч участков на границах лесного фонда. Выявлено 1508 нарушений лесного законодательства», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».