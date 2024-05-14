Подмосковный Комлесхоз пресек 79 нарушений пожарной безопасности

«За вторые майские праздники выявлено 141 нарушение лесного законодательства, в том числе 79 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 53 нарушения санитарной безопасности и 9 фактов самовольного занятия лесных участков» - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В регионе с 1 апреля действует пожароопасный сезон. В это время оперативные службы переходят в режим повышенной готовности, а жители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

Нарушители получили 44 протокола об административных правонарушениях.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».