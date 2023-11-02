02 ноября 2023, 17:00

Подмосковный Комлесхоз получил 750 заявок от жителей с начала осени

Фото gzhi.mosreg.ru
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Комлесхоз Подмосковья получил 750 обращений жителей через ЦУР с начала осени. Они сообщали о мусоре в лесу, незаконной рубке и многом другом.

Как рассказали в ведомстве, жители оставили 444 обращения по поводу мусора в лесу, 123 о неудовлетворительном состоянии деревьев, 64 о незаконной рубке, 42 о самовольном занятии участков и 31 о благоустройстве.

«Такая связь с жителями позволяет оперативно находить пути решения проблем, которые беспокоят граждан, делает власть открытой, развивает доверие населения к деятельности власти, помогает совершенствовать работу», - сказал глава ведомства Олег Баженов.

Всего за четыре года Комлесхоз обработал почти 25 тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Природа ЦУР
02 ноября 2023, 17:06
Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре
Аэроэкспресс
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Для проведения ремонта на железной дороге в ноябре изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. Об это сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером отменят, а по выходным дням некоторые поезда проследуют от/до Савеловского вокзала.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Они курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Время поездки - 20 минут.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание».

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Аэропорт Шереметьево
02 ноября 2023, 17:06
Итоги всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября
Минтранс Подмосковья
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Итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября. В конкурсе принимают участие 36 лучших водителей из 27 городов России.

Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей. Участники демонстрируют свое мастерство в управлении трамваями двух типов, а также в знании ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Конкурс проводят в Коломне, так как в этом году город отмечает 75 лет со дня основания трамвайного движения и является единственным в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.

На данный момент в Коломне действует десять маршрутов, а протяженность трамвайных линий превышает 40 километров в однопутном направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Дороги
02 ноября 2023, 16:48
Еще 8 дорог у больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы продолжают ремонт территорий больниц и поликлиник Подмосковья. Работы уже завершили на восьми объектах, еще 13 приведут в порядок в ближайшее время.

Как рассказал глава Минтрансе Подмосковья Алексей Гержик, у медучреждений уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры.

«Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются - в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий двух больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире», - сказал он.

Работы уже завершили у Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также больниц в Мытищах, Лыткарине, Красногорска, Солнечногорска и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Дороги Ремонтные работы
02 ноября 2023, 16:43
Жительница Одинцова совершила путешествие по Арктике на «Москвиче»
Телеканал «360»
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Наталья Шиповская из Одинцова решила покорить Заполярье на «Москвиче» с неисправной печкой. Путешествие стартовало прошлой зимой. Первый этап маршрута проходил от Челябинска до Москвы, а затем ее команда по зимникам отправилась в Арктику.

Раньше Наталья вместе с родителями часто путешествовала по России. Когда ее знакомый Александр Еликов предложил поехать в Заполярье, девушка не смогла отказаться. Вместе с ней в команде были еще три человека.

В дороге у каждого были свои обязанности. Например, Шиповская отвечала за бытовую часть и технику.

«Путешествие - это всегда эмоция, а они дают нам заряд на определенный момент жизни. И чем ярче эмоции, тем интересней нам дальше жить. Поэтому в путешествие мы выбрали машину „Москвич“, чтобы дала нам заряд на годы вперед», - поделилась Наталья.

Отправиться в поездку зимой на «Москвиче» было настоящим испытанием. Автомобиль часто ломался, ведь ему более 40 лет. К тому же машину не стали модернизировать перед поездкой, и «Москвич» отправился в путь с неисправной печкой. Этот недостаток пришлось компенсировать покупкой валенок.

«С утра встали, позавтракали и в дорогу. По пути, конечно, были остановки. Мы смотрели достопримечательности, ели, ремонтировали „Москвич“ и продолжали наше движение», - рассказала Наталья.

Следуя по маршруту, они увидели Ямальскую сверхглубокую скважину, безлюдную лесотундру и даже пересекли Полярный круг. Путешественники останавливались в придорожных отелях, ночевали в палатках и в чуме на Ямале.

Финал поездки состоялся на Красной площади в Москве. За время пути команда преодолела на машине около 10 тысяч километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово

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