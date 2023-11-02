Подмосковный Комлесхоз получил 750 заявок от жителей с начала осени
Комлесхоз Подмосковья получил 750 обращений жителей через ЦУР с начала осени. Они сообщали о мусоре в лесу, незаконной рубке и многом другом.
Как рассказали в ведомстве, жители оставили 444 обращения по поводу мусора в лесу, 123 о неудовлетворительном состоянии деревьев, 64 о незаконной рубке, 42 о самовольном занятии участков и 31 о благоустройстве.
«Такая связь с жителями позволяет оперативно находить пути решения проблем, которые беспокоят граждан, делает власть открытой, развивает доверие населения к деятельности власти, помогает совершенствовать работу», - сказал глава ведомства Олег Баженов.
Всего за четыре года Комлесхоз обработал почти 25 тысяч обращений жителей.
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