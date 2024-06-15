15 июня 2024, 12:27

Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности с 15 по 17 июня

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. С 15 по 17 июня в регионе в некоторых лесных массивах по-прежнему запрещено разводить костры.

В ведомстве уточнили, что 17 июня на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности.

Первый класс - в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском, а также в лесничестве «Русский лес», а в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - третий класс пожарной опасности.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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Лесные пожары
15 июня 2024, 13:24
Еще трое сирот из Наро-Фоминска получили жилищные сертификаты
Unsplash
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Троим детям-сиротам вручили жилищные сертификаты в Наро-Фоминске. Мероприятие прошло в администрации городского округа.

Дмитрий Гуменюк недавно отметил свое 18-летие и оказался среди тех, кому торжественно вручили сертификат на приобретение собственного жилья.

Помимо Дмитрия, обладателями жилищных сертификатов стали также ученик 11-го класса Виктор Гудков и студент Наро-Фоминского техникума Родион Брехов. Все трое планируют найти жилье в родном округе.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина отметила, что поддерживает ребят в их выборе остаться жить в нашем округе. Администрация будет сопровождать их в процессе приобретения жилья, если они нуждаются в этой помощи.

Напомним, что программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в округе с 2013 года. За это время обладателями собственного жилья стали 127 детей.

Жилищные сертификаты на приобретение жилья за счет средств Московской области выдаются детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. По этой программе в Наро-Фоминском округе в 2024 году новоселье справят 12 человек.

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Наро-Фоминск Дети Сироты
15 июня 2024, 13:14
«Все команды очень разные». Воробьев — об экстремальном забеге в Алабине
Пресс-служба губернатора Московской области
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Сегодня в Алабино проходит «Гонка героев» — экстремальный забег, в котором принимают участие более 1,5 тысячи юношей и девушек из 47 городских округов Подмосковья. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, пожелав спортсменам удачи в соревнованиях.

По его словам, бегунам предстоит одолеть восьмикилометровую полосу препятствий. Это подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, но, конечно, главное - это безопасность. Поэтому на каждом участке беговой трассы дежурят инструкторы, готовые помочь.

«Все команды очень разные, где-то спортсмены-любители, где-то профессионалы, есть пожарные, предприниматели, студенты. Немало команд, у которых на дистанцию вышли военные, участники СВО», - пояснил губернатор.

Он добавил, что от Власихи бегут действующие офицеры Ракетных войск стратегического назначения России, а от Воскресенска - пятикратные чемпионы «Гонки героев».

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Сегодня в Алабино проходит «Гонка героев» - экстремальный забег, в котором принимают участие более 1,5 тысячи юношей и девушек из 47 городских округов Подмосковья. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале , пожелав спортсменам удачи в соревнованиях.

Спортсмены Андрей Воробьев Гонка Героев
15 июня 2024, 13:02
Праздничный концерт прошел в День России в Раменском округе
Телеканал «360»
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День России отпраздновали в Раменском округе концертной программой. Главной площадкой торжеств стал городской парк, где гостей встретили праздничным флешмобом.

Концерт «Просторы Родины» открыл программу мероприятий, собрав десятки зрителей. Лучшие творческие коллективы учреждений культуры выступили на сцене, а артисты вместе со зрителями исполнили гимн России.

Помимо концерта, на площадке «Лира» прошла акция «Привет, лети! Добро запусти», в рамках которой дети своими руками создавали открытки с поздравлениями для бойцов специальной военной операции.

Фотовыставка, викторина и мастер-классы стали дополнительными украшениями праздника. Жители и гости Раменского округа могли насладиться разнообразными мероприятиями и провести время с пользой.

Глава округа поздравил всех жителей с Днем России и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.

Праздник завершился ярким салютом, оставив у всех участников незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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Праздники Россия Раменское
15 июня 2024, 12:57
Тренинг по корпоративной культуре провели в Люберецком родильном доме МОЦОМД
МОЦОМД
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Обучающий тренинг по корпоративной культуре провели в Люберецком родильном доме МОЦОМД. Психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Ирина Касимова рассказала медикам о тонкостях правильного взаимодействия с пациентами.

По ее словам, корпоративная культура и грамотно выстроенные отношения с пациентами тесно взаимосвязаны.

«Если сотрудник чувствует себя на работе комфортно и уверено, у него есть стимул и возможности для развития, соответственно, будет и желание улучшить качество работы во благо пациентов. Только разговаривая и проговаривая все вопросы, можно достичь поставленной цели в работе», - пояснила Касимова.

Также на тренинге участники разобрали, как разрешать конфликтные ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Люберцы Врачи Наука

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