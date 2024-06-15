Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности с 15 по 17 июня
Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. С 15 по 17 июня в регионе в некоторых лесных массивах по-прежнему запрещено разводить костры.
В ведомстве уточнили, что 17 июня на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности.
Первый класс - в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском, а также в лесничестве «Русский лес», а в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - третий класс пожарной опасности.
В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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