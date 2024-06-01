01 июня 2024, 13:47

Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности на выходные

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. До 3 июня в лесах запрещается разводить костры.

В субботу, 1 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, третий класс - в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском - второй класс и в Волоколамском - первый.

Такая же обстановка прогнозируется и 2 июня, а в понедельник, 3 июня, в Истринском и Шатурском лесничествах класс пожарной опасности понизится до первого.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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Лесные пожары Погода
01 июня 2024, 13:25
«Легенды футбола» сыграют с жителями Луховиц 8 июня
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звезды российского футбола сыграют с жителями Луховиц на местном стадионе «Авиатор». Матч пройдет 8 июня в рамках летней серии турниров «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, во втором матче летнего сезона на поле выйдут капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев, а также другие прославленные игроки: Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

​По традиции матч прокомментирует спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Перед началом игры знаменитые футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Футбол Луховицы
01 июня 2024, 12:57
Более 300 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала весны
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий игосударственному жилищному надзору МО
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Более 300 фасадов жилых домов в Подмосковье привели в порядок с начала весны. Управляющие компании устранили дефекты под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении повреждений или трещин на стенах дома следует обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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Строительство Ремонтные работы
31 мая 2024, 23:02
Завод по производству буровых установок расширят под Дмитровом
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил предприятие «ВЛ Бурение» в поселке «Дома отдыха Горки». Здесь производят оборудование для работы в неблагоприятных условиях шахт и рудников.

По словам генерального директора предприятия Владимира Суворова, компания надеется получить поддержку муниципальных и региональных властей в связи с расширением производства.

«Мы производим специальное оборудование для бурения направленных скважин в подземных горных выработках шахт. Только что завершили поставки для такого крупного заказчика, как кузбасская компания СУЭК», - рассказал Суворов.

Сейчас на заводе трудятся 19 человек, руководство компании планирует в скором будущем значительно расширить штат сотрудников.

Поночевный заявил, что муниципалитет непременно окажет посильную помощь предприятию.

«Завод „ВЛ Бурение“ - очень перспективное и бурно развивающееся машиностроительное предприятие, входит в правительственный перечень отечественных компаний по импортозамещению. Будем помогать развиваться этому промышленному предприятию всеми имеющимися у муниципалитета возможностями», - заявил Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Шахты Заводы Дмитров Импортозамещение
31 мая 2024, 22:41
Специалисты МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов Подмосковья
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Врачи МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов и ортопедов Московской области. Главными темами докладов стали особенности оказания медицинской помощи детям с врожденными укорачивающими аномалиями развития нижних конечностей, а также их причины.

«Такие мероприятия - отличная возможность обсудить с коллегами современные тенденции в профессии, отследить новые технологии, новые возможности и новые изобретения», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он добавил, что вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии - одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Минздрав Врачи

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