Подмосковный Комлесхоз напомнил о штрафах за нарушение лесного законодательства
Более 4100 нарушений лесного законодательства выявлено с начала года в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном комитете лесного хозяйства.
В Комлесхозе напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: физические лица заплатят штраф до 60 тысяч рублей, должностные - до 110, юридические до двух миллионов рублей.
Также наказание грозит и за нарушение санитарных норм. За оставленный мусор также предусмотрены штрафы: для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных - до 40 тысяч, юридических - до полумиллиона рулей.
За незаконную рубку лесных насаждений нарушители могут лишиться свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности до трех лет.
Также запрещено самовольное занятие лесного участка. За это правонарушение физические лица заплатят штраф до 50 тысяч рублей, должностные - до 100 тысяч, а юридические - до 300 тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».