Подмосковный Комлесхоз напомнил о штрафах за нарушение лесного законодательства

В Комлесхозе напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: физические лица заплатят штраф до 60 тысяч рублей, должностные - до 110, юридические до двух миллионов рублей.

Также наказание грозит и за нарушение санитарных норм. За оставленный мусор также предусмотрены штрафы: для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных - до 40 тысяч, юридических - до полумиллиона рулей.

За незаконную рубку лесных насаждений нарушители могут лишиться свободы на срок до семи лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Также запрещено самовольное занятие лесного участка. За это правонарушение физические лица заплатят штраф до 50 тысяч рублей, должностные - до 100 тысяч, а юридические - до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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