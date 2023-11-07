Подмосковный клуб «Феникс» вышел в финал чемпионата России по следж-хоккею

Второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября. Во время его проведения спортсмены из Московской области боролись за лидерство в сильнейшей группе «А». Им противостояли команды «Югра», «АКМ-следж» и «Удмуртия».

По результатам шести проведенных игр, следж-хоккеисты «Феникса» смогли выйти в финальную часть чемпионата России. Теперь им предстоит сразиться в полуфинале с СХК «Югра». Во втором полуфинале в борьбе сойдутся «АКМ-следж» и «Удмуртия».

​Стоит отметить, что подмосковная команда «Феникс» является одной из самых титулованных следж-хоккейных команд страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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